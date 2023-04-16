США обсуждают вопросы передачи замороженных активов РФ для Украины, — Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Соединенные Штаты Америки обсуждают механизмы передачи замороженных российских активов для восстановления Украины. По словам министра финансов Джанет Йеллен, РФ должна возместить все убытки.

Об этом Йеллен заявила в интервью CNN.

Читайте также:

Подробности

"Я считаю, что Россия должна заплатить за ущерб, который нанесла Украине. Мировое сообщество ожидает, что Россия понесет эту ответственность. Это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами, но есть юридические ограничения в том, что мы можем сделать с замороженными российскими активами. Мы обсуждаем с партнерами, что можем с этим сделать в будущем. Но это то, что должно произойти, Россия должна заплатить за нанесенный ущерб", — рассказала Йеллен.

Она подчеркнула, что введением против РФ санкций уже достигнуты две цели: уменьшились доходы и оборудование для продолжения ведения войны.

"Предельные цены" на российскую нефть, которые мы ввели, уже уменьшили доходы Путина где-то на 40% за последний год. Он ожидал бюджетного профицита, но имеет большой дефицит. Что касается оборудования, то здесь успех в том, чтобы лишить Россию оборудования. Это произошло благодаря экспортному контролю и санкциям не только США, но и других партнеров", — добавила Йеллен.

Напомним, Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Йеллен объявила, что она будет предоставляться в виде грантов, а также будет поддерживать энергетическую безопасность на начальном этапе обновления.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги своего визита в Вашингтон. Он рассказал, что по результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов.