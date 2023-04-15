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Шмигаль підбив підсумки свого візиту у Вашингтон

15 квітня 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль підбив підсумки свого візиту у Вашингтон
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки свого візиту у Вашингтон. Він розповів, що за результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд доларів.

Про це Шмигаль розповів на брифінгу за підсумками робочого візиту у Вашингтон.

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Деталі

Прем'єр розповів, що Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років, а Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро.

Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

"Втома від війни в Україні — це російський наратив. Ми об'єднані з нашими партнерами, жодної втоми від військової чи донорської підтримки немає. Ми налаштовані перемогти в цій війні та звільнити наші території", — наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує, що під час зустрічі країн G7 у Японії лідери обговорять формулу миру Зеленського. Він наголосив, що це єдиний шлях, яким світ повинен рухатися до закінчення війни.

"Також очікуємо, що під час зустрічі будуть порушені питання санкцій та конфіскації заморожених російських активів", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 14 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. США активно допомагатимуть Україні на цьому шляху.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Глава українського уряду подякував за готовність надати партію літаків МіГ-29.

Додамо, під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував нову військову допомогу США для України. 

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