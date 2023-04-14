Відбудова України розпочнеться вже цього року, — Шмигаль

Денис Шмигаль на зустрічі із заступником радника Президента США. Фото: Денис Шмиагль

Сьогодні, 14 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. США активно допомагатимуть Україні на цьому шляху.

Про це інформує Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із заступником радника Президента США з нацбезпеки у питаннях міжнародної економіки, співголовою Координаційної платформи донорів України Майком Пайлом обговорювали ключові питання відбудови.

Як зазначається, наразі вже визначено п'ять пріоритетів швидкого відновлення на цей рік: відбудова енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична і соціальна інфраструктура, розвиток приватного сектору. На ці напрями цього року потребуємо $14 млрд вже оголосили про виділення $1,5 млрд, аби підтримати урядовий план швидкого відновлення України.

"Переконаний, платформа донорів — наш "фінансовий Рамштайн" — забезпечить ефективну координацію зусиль щодо відновлення та відбудови нашої країни", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Сполучені Штати на відновлення зруйнованої інфраструктури України хочуть спрямувати заблоковані російські активи. Разом із союзниками зараз обговорюють, як можна залучити заморожені $300 млрд центробанку РФ.