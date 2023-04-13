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США пообіцяли Україні фінансову допомогу: відомі терміни

13 квітня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США пообіцяли Україні фінансову допомогу: відомі терміни
Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу.

Про це заявила Міністерка фінансів США Джанет Єллен.

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Деталі

Єллен оголосила, що допомога буде надаватись у вигляді грантів, а також підтримуватиме енергетичну безпеку на початковому етапі відновлення.

"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", — зазначила міністерка.

Зазначається також, що Джанет Єллен підкреслила необхідність подальшого санкційного тиску на Росію. Міністерка заявила, що таким чином "обмежується доступ РФ до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ". 

Нагадаємо, що сьогодні, 12 квітня, США оголосили нові санкції проти Міжнародного інвестиційного банку — кредитної установи, що базується в Будапешті і має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Ми також повідомляли, що у своєму щоденному відеозвернені, 12 квітня, Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії. Він наголосив, що жодної руїни в Україні не буде.

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