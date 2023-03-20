Сі Цзіньпін назвав свій візит до москви "новим імпульсом" у відносинах з рф

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до москви на зустріч із главою кремля володимиром путіним, заявивши, що Китай вважає росію "хорошим і надійним партнером". Він упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу

Про це пише AFP.

Сі Цзіньпін у москві

"Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до москви в понеділок, заявивши, що його перший державний візит до росії після початку конфлікту в Україні надасть "новий імпульс" двостороннім відносинам", — йдеться у повідомленні.

Цзіньпін упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу. Голова КНР опублікував на сайті Міністерства закордонних справ статтю про китайсько-російські відносини, висловивши впевненість у можливості мирного врегулювання конфлікту між росією та Україною.

Сі Цзіньпін прибув до росії під час значної напруги у міжнародних відносинах, спричиненого конфліктом в Україні та санкціями проти росії.

Зустріч із путіним була визнана експертами важливою подією в контексті подальшого розвитку китайсько-російських відносин.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де у нього запланована зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Незабаром стало відомо, що російський диктатор володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори. Нині вони перебувають у кремлі.