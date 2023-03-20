В МИД Украины рассказали, чего ожидают от визита Си Цзиньпина в рф

Спикер МИД Украины Олег Николенко

В украинском МИД внимательно следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в москву. Там надеются, что политик использует свое влияние, чтобы остановить войну.

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Украина внимательно следит за визитом Главы КНР в россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Как известно, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с Си Цзиньпином заявлял, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

"Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", — заверили в МИД.

Напомним, сегодня, 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором владимиром путиным.