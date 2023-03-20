В кремле начались переговоры путина и Си Цзиньпина
Российский диктатор владимир путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Сейчас они находятся в кремле.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Встреча проходит в представительном кабинете первого корпуса кремля.
"Российский лидер в начале встречи с главой КНР заявил, что рад возможности лично поздравить его с переизбранием", — пишут росСМИ.
Президент россии владимир путин заявил, что он внимательно ознакомился с планом Китая относительно украинского урегулирования. Он отметил, что это можно обсудить, ведь "россия всегда открыта для переговорного процесса".
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву. Он будет первым политиком, который встретится с путиным после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
Также мы писали, что ранее аналитики Института изучения войны писали, что основной темой переговоров лидеров россии и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине. Также китайский лидер обсудит пути обхода санкций.
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для успешной реализации "мирного плана" Китая россия должна капитулировать или вывести свои войска с территории Украины. Он отметил, что это самый главный пункт.