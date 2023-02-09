Шольц заявив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Саміт Євросоюзу, на думку Олафа Шольца, має послати сигнал солідарності з Україною

Очільник німецького уряду Олаф Шольц нагадав, що Німеччина серед країн ЄС найбільше допомагає Україні. Євросоюз, за словами Шольца, підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Про це федеральний канцлер Німеччини заявив перед початком саміту Євросоюзу у Брюсселі, передає "Укрінформ".

Німеччина найбільше допомагає Україні

Олаф Шольц заявив, що Німеччина є найбільшим європейським “донором” України.

"Серед членів ЄС ми даємо найбільше в контексті гуманітарної допомоги, а також у наданні зброї. Це необхідно, щоб Україна могла захиститися", — наголосив німецький канцлер.

Шольц нагадав про надання Україні танків Leopard і зазначив, що інші країни мають долучатися до цього процесу.

Солідарність із воюючою країною

Німецький канцлер відзначив важливість того, що Президент України бере участь у саміті лідерів Євросоюзу.

"Дуже добре, що ми з Президентом Зеленським можемо тут дискутувати та послати сигнал солідарності та єдності", — наголосив Олаф Шольц.

За словами лідера Федеративної Республіки Німеччини, Європейський Союз буде підтримувати Україну до того моменту, поки це буде потрібно.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Сьогодні ж, 9 лютого, Президент України прилетів до Франції, де у Парижі зустрівся і провів переговори із президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після цього лідери трьох європейських країн відправилися до Бр.юсселя, де сьогодні відбуватиметься саміт Європейського Союзу.

Фото: Офіс Президента України