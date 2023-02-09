Шольц заявил, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Саммит Евросоюза, по мнению Олафа Шольца, должен послать сигнал солидарности с Украиной

Глава немецкого правительства Олаф Шольц напомнил, что Германия среди стран ЕС больше всего помогает Украине. Евросоюз, по словам Шольца, будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Об этом федеральный канцлер Германии заявил перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, передает "Укринформ".

Германия больше всего помогает Украине

Олаф Шольц заявил, что Германия является крупнейшим европейским "донором" Украины.

"Среди членов ЕС мы даем больше всего в контексте гуманитарной помощи, а также в оказании оружия. Это необходимо, чтобы Украина могла защититься", — подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц напомнил о предоставлении Украине танков Leopard и отметил, что другие страны должны присоединяться к этому процессу.

Солидарность с воюющей страной

Немецкий канцлер отметил важность того, что Президент Украины участвует в саммите лидеров Евросоюза.

"Очень хорошо, что мы с Президентом Зеленским можем здесь дискутировать и послать сигнал солидарности и единства", — отметил Олаф Шольц.

По словам лидера Федеративной Республики Германии, Европейский Союз будет поддерживать Украину до того момента, пока это потребуется.

Напомним, вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Сегодня же, 9 февраля, Президент Украины прилетел во Францию, где в Париже встретился и провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

После этого лидеры трех европейских стран отправились в Брюссель, где сегодня пройдет саммит Европейского Союза.

Фото: Офис Президента Украины