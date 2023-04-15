Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подвел итоги своего визита в Вашингтон. Он рассказал, что по результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов.

Об этом Шмыгаль рассказал на брифинге по итогам рабочего визита в Вашингтон.

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Премьер рассказал, что Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет, а Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро.

Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды.

"Усталость от войны в Украине — это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина рассчитывает, что в ходе встречи стран G7 в Японии лидеры обсудят формулу мира Зеленского. Он подчеркнул, что это единственный путь, по которому мир должен двигаться до окончания войны.

"Также ожидаем, что во время встречи будут подняты вопросы санкций и конфискации замороженных российских активов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, 14 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины начнется уже в этом году. США будут активно помогать Украине на этом пути.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Глава украинского правительства поблагодарил за готовность предоставить партию самолетов МиГ-29.

Добавим, что во время визита в Вашингтон премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал новую военную помощь США для Украины.