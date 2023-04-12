Моравецький у Вашингтоні анонсував нову військову допомогу США для України
Сполучені Штати Америки планують додаткові поставки зброї до України, зокрема, про бронемашин Bradley та танків Abrams. Про це під час візиту до Вашингтона розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Нові військові поставки із США
За словами Моравецького, Сполучені Штати Америки планують додаткові пакети військової допомоги для України.
"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже принципове питання для американців", — наголосив польський прем’єр-міністр.
Польський внесок
Матеуш Моравецький наголосив, що Польща також доклалася до підтримки України.
"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Збройним силам України. — Ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України", — зазначив очільник польського уряду.
Нагадаємо, військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов в коментарі Новини.LIVE повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть для потреб ЗСУ десять мобільних ракетних комплексів c-UAS для боротьби з дронами противника. Ця зброя є новітньою і про неї дуже мало інформації у відкритих джерелах.