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Моравецький у Вашингтоні анонсував нову військову допомогу США для України

12 квітня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Моравецький у Вашингтоні анонсував нову військову допомогу США для України
Прем’єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький на пресконференції у США / Фото: Reuters, Jonathan Ernst
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки планують додаткові поставки зброї до України, зокрема, про бронемашин Bradley та танків Abrams. Про це під час візиту до Вашингтона розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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За словами Моравецького, Сполучені Штати Америки планують додаткові пакети військової допомоги для України.

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже принципове питання для американців", — наголосив польський прем’єр-міністр.

Польський внесок

Матеуш Моравецький наголосив, що Польща також доклалася до підтримки України.

"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Збройним силам України. — Ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України", — зазначив очільник польського уряду.

Нагадаємо, військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов  в коментарі Новини.LIVE повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть для потреб ЗСУ десять мобільних ракетних комплексів c-UAS для боротьби з дронами противника. Ця зброя є новітньою і про неї дуже мало інформації у відкритих джерелах.

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