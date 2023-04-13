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Шмигаль у Вашингтоні зустрівся з прем'єром Польщі: про що говорили

13 квітня 2023 20:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Шмигаль у Вашингтоні зустрівся з прем'єром Польщі: про що говорили
Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький під час зустрічі у Вашингтоні. Фото: twitter.com/denys_shmyhal
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Глава українського уряду подякував за готовність надати партію літаків МіГ-29.

Про це Денис Шмигаль написав у Twitter.

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Подробиці

Очільник українського уряду подякував своєму польському колезі та всьому народу Польщі за підтримку, яку ця країна надає нашій державі для протистояння російській агресії. 

"У Вашингтоні провели зустріч з другом України, з Матеушем Моравецьким. Подякував особисто прем'єру та всьому польському народу за підтримку, що Польща ініціює для перемоги України. Формуємо "коаліцію винищувачів". Чекаємо на МІГ-29 від Польщі", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

Також зазначимо, що під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував нову військову допомогу США для України. 

Військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов  в коментарі Новини.LIVE повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть для потреб ЗСУ десять мобільних ракетних комплексів c-UAS для боротьби з дронами противника. Ця зброя є новітньою і про неї дуже мало інформації у відкритих джерелах.

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