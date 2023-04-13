Шмигаль у Вашингтоні зустрівся з прем'єром Польщі: про що говорили
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Глава українського уряду подякував за готовність надати партію літаків МіГ-29.
Про це Денис Шмигаль написав у Twitter.
Подробиці
Очільник українського уряду подякував своєму польському колезі та всьому народу Польщі за підтримку, яку ця країна надає нашій державі для протистояння російській агресії.
"У Вашингтоні провели зустріч з другом України, з Матеушем Моравецьким. Подякував особисто прем'єру та всьому польському народу за підтримку, що Польща ініціює для перемоги України. Формуємо "коаліцію винищувачів". Чекаємо на МІГ-29 від Польщі", — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.
Також зазначимо, що під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував нову військову допомогу США для України.
Військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов в коментарі Новини.LIVE повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть для потреб ЗСУ десять мобільних ракетних комплексів c-UAS для боротьби з дронами противника. Ця зброя є новітньою і про неї дуже мало інформації у відкритих джерелах.