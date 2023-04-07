Шмигаль готується до поїздки у Канаду: яка мета візиту

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує візит до Канади. Там він планує провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки.

Про це Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

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"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків. Це вкрай важливо для організації нашого контрнаступу", — сказав український прем'єр.

Шмигаль також сказав, що українська влада хотіла б, щоб уряд Канади запропонував страхування воєнних ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну, у рамках зусиль щодо підтримки відновлення та іноземних інвестицій.

"Нам буде потрібна додаткова підтримка у страхуванні воєнних ризиків, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, якщо уряди наших партнерів не підтримають і не застрахують від воєнних ризиків в Україні. Тож якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші, ми проситимемо канадський уряд створити якийсь механізм підтримки канадських інвестицій", — сказав прем'єр.

Очільник Кабміну також сказав, що його візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в атомній промисловості – він не повідомив більше деталей – і зазначив, що Київ вже підписав угоди з іноземними фірмами, в тому числі з канадськими.

Коли відбудеться візит

Зазначається, що візит Шмигаля до Канади відбудеться найближчими тижнями. Але з міркувань безпеки український уряд не розголошує дату візиту.

Допомога Канади

Прем'єр-міністр України високо оцінив допомогу Канади після початку повномасштабного військового нападу росії на Україну в лютому минулого року.

"У нас ідеальні відносини між Україною та Канадою", — сказав він і подякував Оттаві за понад 5,4 мільярда доларів допомоги, яку Україна отримала від канадського уряду з початку конфлікту.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни розмір канадської військової допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн зброї, боєприпасів та обладнання Силам оборони України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.

Також президент України Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів підіймалося, зокрема, питання подальшої безпекової підтримки України Канадою.