Шмыгаль готовится к поездке в Канаду: какова цель визита

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует визит в Канаду. Там он планирует провести переговоры по поставкам боеприпасов и тяжелой техники.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в интервью The Globe and Mail.

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"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасы для гаубиц и боеприпасы для танков. Это крайне важно для организации нашего контрнаступления", — сказал украинский премьер.

Шмыгаль также сказал, что украинские власти хотели бы, чтобы правительство Канады предложило страхование военных рисков канадским компаниям, инвестирующим в Украину, в рамках усилий по поддержке восстановления и иностранных инвестиций.

"Нам потребуется дополнительная поддержка в страховании военных рисков, потому что ни один инвестор не придет в Украину, если правительства наших партнеров не поддержат и не застрахуют от военных рисков в Украине. Так что если канадская компания решит инвестировать деньги, мы будем просить канадское правительство создать какой-то механизм поддержки канадских инвестиций", — сказал премьер.

Глава Кабмина также сказал, что его визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в атомной промышленности – он не сообщил больше деталей – и отметил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе с канадскими.

Когда состоится визит

Отмечается, что визит Шмыгаля в Канаду состоится в ближайшие недели. Но из соображений безопасности украинское правительство не разглашает дату визита.

Помощь Канады

Премьер-министр Украины высоко оценил помощь Канады после начала полномасштабного военного нападения россии на Украину в феврале прошлого года.

"У нас идеальные отношения между Украиной и Канадой", — сказал он и поблагодарил Оттаву за более чем 5,4 миллиарда долларов помощи, которую Украина получила от канадского правительства с начала конфликта.

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд. долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысячи тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров поднимался, в частности, вопрос дальнейшей поддержки безопасности Украины Канадой.