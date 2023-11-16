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Сенат США підтримав закон про тимчасовий бюджет без врахування допомоги Україні

16 листопада 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сенат США підтримав закон про тимчасовий бюджет без врахування допомоги Україні
Сенат США. Фото: forensicnews.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 16 листопада, Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Однак це сталось без врахування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як відомо, сьогодні Сенат США вже ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду і передав його на підпис президенту Байдену. Якщо він його підпише, то це дозволить уникнути закриття уряду. 

"У мене хороші новини для американського народу: цієї п’ятниці ввечері не буде припинення роботи уряду. Завдяки двопартійній співпраці ми залишаємо уряд відкритим", — заявив лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер.

Зазначається, що цей законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня на військове будівництво, ветеранів, транспорт, житлове будівництво та міністерство енергетики. Усі інші сфери будуть фінансуватися до 2 лютого. Однак відомо, що цей тимчасовий бюджет не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю. 

Нагадаємо, нещодавно лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив проти виділення додаткових коштів на військову допомогу Україні. Він пропонує ухвалити тимчасовий бюджет США, який не передбачає грошей для України. 

Також ми писали, що  Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.

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