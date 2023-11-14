Лідер республіканців у Сенаті США запропонував ухвалити тимчасовий бюджет без грошей для України

Мітч Макконнелл проти виділення Україні додаткової військової допомоги. Фото: google.com

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив проти виділення додаткових коштів на військову допомогу Україні. Він пропонує ухвалити тимчасовий бюджет США, який не передбачає грошей для України.

Про це повідомила The Hill, цитуючи Макконнелла.

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Мітч Макконнелл пояснив, що це необхідно для того, щоб уникнути шатдауну — припинення роботи уряду, оскільки основний бюджет не ухвалили у встановлений термін.

"Це відповідальний захід, який дозволить зберегти працездатність, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат", — наголосив Макконнелл.

Він також уточнив, що тимчасовий бюджет дасть змогу завершити роботу над повноцінними законопроєктами щодо річних видатків протягом наступних двох місяців.

Таким чином, голова республіканців у Сенаті підтримав пропозицію спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо тимчасового бюджету, який захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

Нагадаємо, Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оприлюднив резолюцію з двоетапним тимчасовим фінансуванням уряду для запобігання шатдауну без урахування допомоги Ізраїлю та Україні. Документ різко розкритикували та відхилили в Білому домі й у Сенаті.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.