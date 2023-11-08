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США витратили майже всі кошти, передбачені на допомогу Україні, — Джон Кірбі

8 листопада 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США витратили майже всі кошти, передбачені на допомогу Україні, — Джон Кірбі
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: AP Photo/Susan Walsh
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України у зв'язку з її війною. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі.

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Кірбі зазначив, що в наявності залишається лише 4% загальної суми, призначеної для додаткової підтримки України.

До того ж представник адміністрації Білого дому зазначив, що із загального бюджету на забезпечення безпеки, 90% коштів уже витрачено. Зараз у Пентагону залишається близько 1,1 мільярда доларів для фінансування цих цілей.

"Американські кошти для України вичерпано на 96%", — сказав він.

На додаток, він висловив упевненість у тому, що Україна здатна звільнити та повернути свої території, хоч і визнав, що цей процес відбувається неспішно.

Нагадаємо, що американські сенатори-демократи заблокували спроби республіканців негайно пропустити законопроєкт, який би схвалив екстрену підтримку для Ізраїлю, за винятком фінансової допомоги для України. Лідери демократів у Сенаті наголосили на необхідності підтримки як України, так і Ізраїлю.

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