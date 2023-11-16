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Сенат США поддержал закон о временном бюджете без учета помощи Украине

16 ноября 2023 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сенат США поддержал закон о временном бюджете без учета помощи Украине
Сенат США. Фото: forensicnews.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 16 ноября, Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства до 19 января 2024 года и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Однако это произошло без учета помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Законопроект о временном финансировании правительства США

Как известно, сегодня Сенат США уже принял законопроект о временном финансировании правительства и передал его на подпись президенту Байдену. Если он его подпишет, это позволит избежать закрытия правительства.

"У меня хорошие новости для американского народа: в эту пятницу вечером не будет прекращения работы правительства. Благодаря двухпартийному сотрудничеству мы оставляем правительство открытым", — заявил лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер.

Этот законопроект продолжает финансирование до 19 января на военное строительство, ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики. Все остальные сферы будут финансироваться до 2 февраля. Однако известно, что этот временный бюджет не предусматривает помощь Украине и Израилю.

Напомним, что недавно лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил против выделения дополнительных средств на военную помощь Украине. Он предлагает принять временный бюджет США, не предусматривающий денег для Украины.

Также мы писали, что Соединенные Штаты использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины через ее войну. Около 96% американской финансовой помощи уже израсходовано.

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