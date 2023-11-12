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Проєкт щодо запобігання шатдауну без допомоги Ізраїлю та Україні — реакція Білого дому

12 листопада 2023 09:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Проєкт щодо запобігання шатдауну без допомоги Ізраїлю та Україні — реакція Білого дому
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оприлюднив резолюцію з двоетапним тимчасовим фінансуванням уряду для запобігання шатдауну без урахування допомоги Ізраїлю та Україні. Документ різко розкритикували та відхилили в Білому домі й у Сенаті.

Про це повідомляє Reuters.

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Резолюція з двоетапним тимчасовим фінансуванням уряду

Двоетапне фінансування передбачає продовження фінансування для різних державних структур на різні терміни. Йдеться про кошти для військових і ветеранських програм, сільського господарства та продовольчих агенцій, а також міністерств транспорту та житлово-комунального господарства й міського розвитку. Вони мають виділятися до 19 січня. Фінансування Держдепартаменту, мін’юсту, мінторгівлі, мінпраці, а також сфер охорони здоров’я та соціальних служб, пропонується продовжити до 2 лютого.

У республіканців є надія на ухвалення цього документу 14 листопада. Також у виданні зазначено, цей законопроєкт не передбачає додаткового фінансування, наприклад допомоги Ізраїлю чи Україні.

"Ця двоетапна резолюція є необхідним законопроєктом, щоб забезпечити для республіканців у Палаті представників найкращу позицію в боротьбі за перемогу консерваторів. Законопроєкт покладе край абсурдній традиції величезних, перевантажених законопроєктів з видатками, внесеними безпосередньо перед різдвяними канікулами", — зазначає Джонсон.

Реакція Білого дому та Сенату США на резолюцію

У Сенаті США розкритикували таку ініціативу республіканців та сказали, що ця резолюція не буде ухвалена верхньою палатою. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр назвала таку пропозицію "рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну".

Крім того, у Білому домі переконані, що такі дії представників республіканською партії несуть загрозу для національної безпеки, тому що вони ладні припинити фінансування військових, які виконують бойові завдання.

"Республіканці Палати представників мають припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, зайнятися роботою та працювати у двопартійному режимі, щоб запобігти шатдауну", — додали у Білому домі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середині листопада. Учасники обговорять подальшу допомогу Україні у її боротьбі проти російських загарбників.

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