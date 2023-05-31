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Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО, — Стефанчук

31 травня 2023 23:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО, — Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо України. Йдеться про якнайшвидший вступ країни до НАТО.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Резолюція Чехії

Стефанчук розповів, що у прийнятій постанові йдеться:

  • Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності;
  • В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО;
  • Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

"Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Також він зазначив три кроки для успіху саміту альянсу у Вільнюсі.

Також ми писали, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що вступ України до НАТО може бути вирішальним кроком для завершення конфлікту. Єрмак стверджує, що бажання приєднатися до НАТО — це не лише амбіції України, а й важлива потреба сучасного світу та Європи.

Додамо, в Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.

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