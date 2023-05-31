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Сенат Чехии принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО, — Стефанчук

31 мая 2023 23:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сенат Чехии принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО, — Стефанчук
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 мая, Сенат Чешской Республики принял важную резолюцию относительно Украины. Речь идет о скорейшем вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Стефанчук рассказал, что в принятом постановлении говорится:

  • Украина демонстрирует решительность и готовность защищать евроатлантические ценности;
  • В интересах безопасности Чешской Республики, чтобы Украина победила российскую агрессию и присоединилась к НАТО;
  • Чехия поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины в координации с союзниками.

"Кроме того, в резолюции Сенат Чехии отмечает, что Вильнюсский саммит должен подтвердить сильную политическую приверженность Украине. Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН", — добавил Стефанчук.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран-участниц НАТО перед их неформальной встречей в Осло. Также он отметил три шага для успеха саммита альянса в Вильнюсе.

Также мы писали, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что вступление Украины в НАТО может стать решающим шагом для завершения конфликта. Ермак утверждает, что желание присоединиться к НАТО — не только амбиции Украины, но и важная потребность современного мира и Европы.

Добавим, в Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. Однако в Альянсе думают иначе.

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