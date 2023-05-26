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НАТО запропонує Україні інший формат відносин, — ЗМІ

26 травня 2023 14:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
НАТО запропонує Україні інший формат відносин, — ЗМІ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження в Альянс поки не йдеться.

Про це повідомляє Euracitiv.

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Учасники Альянсу хочуть запропонувати Україні новий формат взаємовідносин задля демонстрації політичної підтримки у війні з Росією. Однак, щоб стати рівноцінним членом НАТО, Україні ще далеко.

Зазначається, що заявка України на вступ до НАТО буде основною темою Вільнюського саміту альянсу в липні. Тим часом набуває підтримки ідея підвищити статус України в альянсі.

"Наразі обидві сторони зустрічаються в Комісії Україна-НАТО, яка керує діяльністю співпраці та є форумом для консультацій між членами НАТО та Україною з питань безпеки, що становлять спільний інтерес", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в НАТО не змінили своєї позиції щодо вступу Україну до Альянсу. Поки триває війна — це неможливо.

Додамо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

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