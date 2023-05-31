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Кулеба назвав три кроки до успіху саміту НАТО у Вільнюсі

31 травня 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба назвав три кроки до успіху саміту НАТО у Вільнюсі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Також він зазначив три кроки для успіху саміту альянсу у Вільнюсі.

Про це Кулеба написав у Twitter.

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Звернення Кулеби до НАТО

"Я звернувся до 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки до успіху саміту в Вільнюсі: 1) Зміцнити інституційні зв’язки та допомогу між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО", — йдеться в повідомленні.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що вступ України до НАТО може бути вирішальним кроком для завершення конфлікту. Єрмак стверджує, що бажання приєднатися до НАТО — це не лише амбіції України, а й важлива потреба сучасного світу та Європи.

Також ми писали, що НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження в Альянс поки не йдеться.

Додамо, що в Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.

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