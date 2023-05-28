Членство в НАТО має стати головною гарантією безпеки для України, — Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що вступ України до НАТО може бути вирішальним кроком для завершення конфлікту. Єрмак стверджує, що бажання приєднатися до НАТО — це не лише амбіції України, а й важлива потреба сучасного світу та Європи.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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Що сказав Єрмак

За словами Єрмака, існуюча система безпеки на континенті не є ефективною, що стало очевидним 24 лютого. Безпечний світ, на його думку, немислимий без України.

Єрмак наголошує, що для України членство в НАТО є основною гарантією безпеки.

"Нам необхідні гарантії безпеки на шляху до приєднання до НАТО. Адже головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні — це найпотужніший альянс у світі, це визнають усі. І я переконаний у цьому", — зазначив він.

Однак питання безпеки для України продовжує бути актуальним. Україна прагне отримати не лише політичне рішення щодо приєднання до НАТО, а й конкретні гарантії безпеки.

Попри відсутність гарантій від НАТО, деякі країни, включно з Францією та США, обговорюють можливість надання таких Україні. Франція висловила готовність укласти з Україною угоди, які забезпечують довгострокові гарантії безпеки.

За інформацією західних ЗМІ, західні країни розглядають можливість пропозиції Україні моделі безпеки, аналогічної до тієї, що використовується Ізраїлем.

Нагадаємо, що НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження до Альянсу поки що не йдеться.

Учасники НАТО хочуть запропонувати Україні новий формат відносин для демонстрації політичної підтримки у війні з Росією. Однак щоб стати рівноцінним членом НАТО, Україні ще далеко.