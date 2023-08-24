Санкції США проти Росії: хто потрапив під обмеження

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сьогодні, 24 серпня, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 11 фізичних осіб, а також дитячий табір "Артек".

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Проти кого запровадили санкції:

Агєєва Ірина Анатоліївна — Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич — російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна — Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович — Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";

Кадирова Аймані Несіївна — мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович — голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович — начальник штабу "Юнармії" в Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович — окупаційний ректор Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна — Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна — так звана "міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області";

Мансур Мусаєвич Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також Штати запровадили санкції проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи "Міжнародний дитячий центр "Артек" та громадського фонду імені Ахмата Кадирова.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності. Він також оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.