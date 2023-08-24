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Подарунок від Байдена: США оголосили нові санції проти РФ за викрадення дітей

24 серпня 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подарунок від Байдена: США оголосили нові санції проти РФ за викрадення дітей
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності. Він також оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.

Заяву Джо Байдена опублікував Білий дім.

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Звернення Байдена

"Сьогодні народ України вкотре відзначає свій День Незалежності, водночас страждаючи від тотального наступу путінської загарбницької війни за землю та владу. Вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет та реальністю жорстоких атак. Але народ України відмовився зламатися", — заявив президент США.

Він наголосив, що українці з початку повномасштабного вторгнення Росії захищають свою країну від зазіхань на суверенітет й територіальну цілісність. За його словами, люди демонструють світові те, що свобода варта того, щоб за неї боротись.

"Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечну, процвітаючу та незалежного майбутнього, на яке вони заслуговують", — зазначив Байден.

Американський лідер заявив, що відданість США незалежності України є непохитною та міцною. За його словами, Штати разом з партнерами в Європі продовжать допомагати українцям в боротьбі за свободу зараз та у довгостроковій перспективі. 

Байден оголосив нові санкції проти Росії за викрадення дітей з України. 

"І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував заявою про нові санкції. За його словами, вони будуть важливими.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.

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