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Єрмак заінтригував заявою про санкції

24 серпня 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак заінтригував заявою про санкції
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 серпня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував заявою про нові санкції. За його словами, вони будуть важливими.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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Важливі санкції

Керівник ОП наголосив, що будуть важливі санкційні новини.

"Будуть важливі санкційні новини", — написав Єрмак.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.

Також ми писали, що 16 серпня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила запровадження нових санкцій проти Росії. Заходи вже вступили в силу.

До цього, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

Додамо, керівник Офісу Президент Андрій Єрмак розповів, що наразі російська промисловість відчуває рекордний дефіцит робочої сили.

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