Санкции США против России: кто попал под ограничение
Сегодня, 24 августа, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 11 физических лиц, а также детский лагерь "Артек".
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Против кого ввели санкции:
- Агеева Ирина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;
- Чалаев Замид Алиевич — российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;
- Черкасова Ирина Александровна — Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;
- Федоренко Константин Альбертович — Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";
- Кадырова Аймани Несеевна — мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
- Хучиев Муслим Магомедович — глава правительства Чеченской Республики;
- Коваленко Владимир Владиславович — начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;
- Нечаев Владимир Дмитриевич — оккупационный ректор Севастопольского государственного университета;
- Пятых Галина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;
- Шапурова Елена Александровна — так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";
- Мансур Мусаевич Солтаев — Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
Также Штаты ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" и общественного фонда имени Ахмата Кадырова.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.
Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.