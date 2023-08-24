Санкции США против России: кто попал под ограничение

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сегодня, 24 августа, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 11 физических лиц, а также детский лагерь "Артек".

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Против кого ввели санкции:

Агеева Ирина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;

Чалаев Замид Алиевич — российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;

Черкасова Ирина Александровна — Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;

Федоренко Константин Альбертович — Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";

Кадырова Аймани Несеевна — мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;

Хучиев Муслим Магомедович — глава правительства Чеченской Республики;

Коваленко Владимир Владиславович — начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;

Нечаев Владимир Дмитриевич — оккупационный ректор Севастопольского государственного университета;

Пятых Галина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;

Шапурова Елена Александровна — так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";

Мансур Мусаевич Солтаев — Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также Штаты ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" и общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.