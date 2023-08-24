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Санкции США против России: кто попал под ограничение

24 августа 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Санкции США против России: кто попал под ограничение
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 августа, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 11 физических лиц, а также детский лагерь "Артек".

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Против кого ввели санкции:

  • Агеева Ирина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;
  • Чалаев Замид Алиевич — российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;
  • Черкасова Ирина Александровна — Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;
  • Федоренко Константин Альбертович — Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";
  • Кадырова Аймани Несеевна — мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
  • Хучиев Муслим Магомедович — глава правительства Чеченской Республики;
  • Коваленко Владимир Владиславович — начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;
  • Нечаев Владимир Дмитриевич — оккупационный ректор Севастопольского государственного университета;
  • Пятых Галина Анатольевна — Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;
  • Шапурова Елена Александровна — так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";
  • Мансур Мусаевич Солтаев — Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также Штаты ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" и общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости. Он также объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

Также мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.

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