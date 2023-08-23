Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Канада оголосить нові санкції проти РФ, — Трюдо arrow

Канада оголосить нові санкції проти РФ, — Трюдо

23 серпня 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Канада оголосить нові санкції проти РФ, — Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.

Про це Джастін Трюдо заявив під час саміту Кримської платформи.

Читайте також:

Санкції проти Росії

"Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з Росії", — заявив Трюдо.

Він повідомив, що санкції також будуть стосуватися ядерної галузі. 

"Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно", — додав він. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того, як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Додамо, після запровадження санкцій Чехія арештувала активи родини російського олігарха Бориса Обносава. Їх вартість оцінюють у понад 166 мільйонів гривень, з яких найбільша частка належить зятеві Ростиславу Зорікову. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз