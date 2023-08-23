Канада оголосить нові санкції проти РФ, — Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна оголосить нові санкції проти Росії. Обмеження будуть проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з РФ.

Про це Джастін Трюдо заявив під час саміту Кримської платформи.

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"Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з Росії", — заявив Трюдо.

Він повідомив, що санкції також будуть стосуватися ядерної галузі.

"Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того, як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Додамо, після запровадження санкцій Чехія арештувала активи родини російського олігарха Бориса Обносава. Їх вартість оцінюють у понад 166 мільйонів гривень, з яких найбільша частка належить зятеві Ростиславу Зорікову.