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Саміт БРІКС: стало відомо, які країни стануть новими членами об'єднання

24 серпня 2023 09:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Саміт БРІКС: стало відомо, які країни стануть новими членами об'єднання
Саміт БРІКС. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія стануть новими учасниками об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Одним із основних критеріїв вибору нових членів БРІКС був географічний фактор.

Про це повідомив женевський кореспондент бразильського порталу UOL Жаміл Шад із посиланням на проєкт підсумкового документа саміту групи.

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Нові учасники БРІКС 

Відтепер до об'єднання БРІКС приєднаються такі країни, як Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. Зазначається, що одним з основних критеріїв вибору був географічний фактор, який мав би забезпечувати регіональний баланс усередині об'єднання.

Журналісти пишуть, що відповідно до цього принципу, розглядається також приєднання до блоку ще однієї африканської країни. Крім того, у майбутньому влада Бразилії хотіла б бачити у складі об'єднання Індонезію, проте Джакарта поки що не готова приєднатися до БРІКС. 

Нагадаємо, 22 серпня, в Йоганнесбурзі, ПАР, відбувся Діловий форум учасників БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін, який виступав онлайн, не зміг не осоромитися й тут.

Путін намагався заручитися підтримкою на саміті БРІКС та переманити країни на свій бік. Однак зустріч була зосереджена на розширенні групи та конфронтації з західними державами, тому президенту РФ не вдалося досягти своєї цілі.

Також ми писали, що у південноафриканському Йоганнесбурзі триває саміт БРІКС. На зустрічі вже виступили президенти Бразилії, Південної Африки та Росії

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