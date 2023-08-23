Президент ПАР Сиріл Рамафоса на БРІКС. Фото: REUTERS/James Oatway

У південноафриканському Йоганнесбурзі триває саміт БРІКС. На зустрічі вже виступили президенти Бразилії, Південної Африки та Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що сказав президент Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що конфлікт в Україні показав обмеженість функціонала Ради Безпеки ООН. За його словами, Бразилія готова приєднатися до заходів, які сприятимуть припиненню вогню.

Заява Рамафоси

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив занепокоєння на саміті, що світові фінансові системи все частіше використовуються як інструменти в геополітичному змаганні.

Він заявив, що країни БРІКС повинні просувати інтереси "глобального Півдня".

Виступ Путіна

За словами російського диктатора, країни БРІКС проти будь-якої винятковості країн, а також політики неоколоніалізму.

Він заявив, що до "важкої кризи в Україні" нібито призвело прагнення західних країн зберегти свою гегемонію у світі.

"Дії РФ в Україні продиктовані тільки бажанням припинити розв'язану Заходом війну на винищення", — каже диктатор РФ.

Путін додав, що Росія вдячна колегам по БРІКС, які намагаються допомогти у врегулюванні конфлікт.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, в Йоганнесбурзі, ПАР, відбувся Діловий форум учасників БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін, який виступав онлайн, не зміг не осоромитися й тут.

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін ізольований від світу, про що свідчить його неявка на саміті БРІКС у Південній Африці. Таким чином, горизонти РФ продовжують звужуватися.