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Путін намагався заручитися підтримкою на БРІКС, але йому не вдалося, — NYT

23 серпня 2023 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін намагався заручитися підтримкою на БРІКС, але йому не вдалося, — NYT
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін намагався заручитися підтримкою на саміті БРІКС та переманити країни на свій бік. Однак зустріч була зосереджена на розширенні групи та конфронтації з західними державами, тому президенту РФ не вдалося досягти своєї цілі.

Про це повідомляє The New York Times

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Путін на БРІКС

Зустріч в ПАР почалася з відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який не був присутній на саміті особисто. У своєму виступі він звинуватив країни Заходу у виході РФ з угоди щодо експорту українського зерна. 

"Наша країна має можливості замінити українське зерно як комерційно, так і як безоплатну допомогу нужденним країнам, тим більше, що цього року наш урожай буде ідеальним. Росії навмисно перешкоджають постачанню зерна і добрив за кордон, і при цьому лицемірно звинувачують нас у нинішній кризі на світовому ринку", — заявив Путін.

Російський диктатор проігнорував той факт, що експорт продовольства з Росії досяг рекордного рівня за рік, поки діяла "зернова угода".

Видання пише, що члени групи БРІКС мають дуже різні інтереси, тому їм складно знайти спільну мову, але в них є багато спільного. 

Бразилію, Індію та ПАР критикують на Заході за те, що вони не засудили вторгнення РФ в Україну, але усі хочуть залишатися в хороших відносинах як зі США та Європою, так і з Китаєм і Росією.

Вони також розглядають БРІКС як ядро ​​дипломатичного та економічного блоку, який протистоятиме альянсам, у яких домінує Захід. 

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив від імені Сі Цзіньпіна, що БРІКС — це не місце з тренувань у тому, аби приймати чиюсь сторону, створювати блокове протистояння.

"Це скоріше спроба розширити архітектуру миру та розвитку", — заявив він.

Жодна сторона на саміті не висловила підтримки Росії. Президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі з Сі Цзіньпіном сказав, що вони погодилися з важливістю діалогу та переговорів між двома сторонами. Він додав, що Росія повинна повернутися до зернової угоди та повернути викрадених українських дітей додому.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, в Йоганнесбурзі, ПАР, відбувся Діловий форум учасників БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін, який виступав онлайн, не зміг не осоромитися й тут.

Також ми писали, що у південноафриканському Йоганнесбурзі триває саміт БРІКС. На зустрічі вже виступили президенти Бразилії, Південної Африки та Росії.

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