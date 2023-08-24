Саммит БРИКС. Фото: google

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Одним из основных критериев выбора новых членов БРИКС был географический фактор.

Об этом сообщил женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

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Теперь к объединению БРИКС присоединятся такие страны, как Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Отмечается, что одним из основных критериев выбора был географический фактор, который должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения.

Журналисты пишут, что согласно этому принципу рассматривается также присоединение к блоку еще одной африканской страны. Кроме того, в будущем власти Бразилии хотели бы видеть в составе объединения Индонезию, однако Джакарта пока не готова присоединиться к БРИКС.

Напомним, 22 августа, в Йоханнесбурге, ЮАР, состоялся Деловой форум участников БРИКС. Выступавший онлайн российский диктатор Владимир Путин не смог не оконфузиться и здесь.

Путин пытался заручиться поддержкой на саммите БРИКС и переманить страны на свою сторону. Однако встреча была сосредоточена на расширении группы и конфронтации с западными государствами, поэтому президенту РФ не удалось добиться своей цели.

Также мы писали, что в южноафриканском Йоханнесбурге продолжается саммит БРИКС. На встрече уже выступили президенты Бразилии, Южной Африки и России