Железняк объяснил, почему Украине придется переписать Таможенный кодекс

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Фото: пресс-служба Рады

Иванна Чайка редактор политических новостей

Украина должна гармонизировать таможенное законодательство с правилами Европейского Союза, ведь после вступления она станет внешней таможенной границей ЕС. В то же время новый Таможенный кодекс пока не является окончательным документом — к второму чтению его планируют существенно доработать. В частности, могут пересмотреть отдельные положения, которые в настоящее время считаются преждевременными.

Об этом в эфире День.LIVE заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Рада доработает новый Таможенный кодекс

По словам Железняка, главная цель нового Таможенного кодекса — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими нормами, необходимыми для будущего членства Украины в ЕС.

"Когда Украина станет членом Европейского Союза, мы станем внешней таможенной границей Европейского Союза. Соответственно, чтобы теоретически стать членом ЕС, нам нужно привести свое законодательство в соответствие с европейским", — пояснил он.

В то же время депутат подчеркнул, что документ содержит отдельные положения, которые, по его мнению, пока являются преждевременными. Среди них он назвал нормы, касающиеся оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

Железняк также объяснил, почему Кабинет министров повторно подал законопроект в Верховную Раду. По его словам, предыдущее правительство подготовило документ, однако после отставки Кабмина все законопроекты были отозваны. Новое правительство повторно внесло тот же текст уже от имени нового премьер-министра.

5 августа профильный парламентский комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. В то же время , по словам народного депутата, документ еще претерпит существенные изменения.

"Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил его к первому чтению. Но там будет много изменений, мы будем его дорабатывать ко второму чтению", — отметил Железняк.

Как писали Новини.LIVE, в мае Верховная Рада не поддержала законопроект, который предусматривал изменения в налогообложении международных посылок и, в частности, введение НДС на отправления стоимостью до 150 евро. Документ не набрал необходимого количества голосов после того, как депутаты отклонили соответствующие поправки, несмотря на то что изменения были связаны с выполнением обязательств перед международными партнерами.

Также парламент намерен внести изменения в Трудовой кодекс. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже заявил, что проект нового Трудового кодекса требует доработки, поскольку содержит нормы, которые могут ослабить защиту прав работников. Среди недостатков он назвал отсутствие четких правил в отношении дополнительных оплачиваемых отпусков, гарантий оплаты времени простоя не по вине работника и отдельных социальных гарантий.