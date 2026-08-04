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Главная Политика Родителей троих детей могут лишить права на отсрочку: зарегистрирована петиция

Родителей троих детей могут лишить права на отсрочку: зарегистрирована петиция

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 15:48
В Украине зарегистрировали петицию об отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих детей
Украинский военнослужащий, отец многодетной семьи. Фото: Генштаб ВСУ, Depositphoto. Коллаж: Новини.LIVE

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с призывом отменить право на отсрочку от мобилизации для мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей. Автор обращения считает, что такая норма создает неравенство между гражданами. А также противоречит принципу равенства перед законом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства.

Кабмин просят пересмотреть право на отсрочку для многодетных родителей

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство автоматически предоставляет отсрочку от мобилизации мужчинам, содержащим троих и более несовершеннолетних детей. Кроме того, это же обстоятельство является отдельным основанием для увольнения военнослужащего со службы во время военного положения.

По мнению автора, количество детей само по себе не свидетельствует о том, что мужчина является единственным кормильцем или единственным лицом, способным обеспечить уход за ними. В то же время родители одного или двух детей могут быть мобилизованы и годами не видеть своих близких, хотя их семьи также нуждаются в поддержке.

В петиции подчеркивается, что такой подход может иметь признаки косвенной дискриминации по семейному положению, ведь фактически возлагает большую ответственность за защиту государства на мужчин, у которых меньше детей или которые еще не создали семью.

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Автор обращения просит Кабинет министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривал бы исключение нормы об автоматической отсрочке для мужчин, содержащих троих и более детей.

В то же время предлагается сохранить право на отсрочку и освобождение от службы для лиц, которые самостоятельно воспитывают детей, ухаживают за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком, являются единственными законными представителями или имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, из-за которых дети могут остаться без надлежащего ухода.

Также в петиции предлагается после внесения изменений в законодательство привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, в частности постановление Кабмина № 560.

Автор подчеркивает, что защита Украины является общей конституционной обязанностью всех граждан, а поддержка многодетных семей должна осуществляться через социальные гарантии, а не путем автоматического освобождения от исполнения воинской обязанности.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить семьям погибших военнослужащих право на получение еще одной государственной выплаты. Документ предусматривает расширение социальных гарантий для семей погибших защитников и защитниц Украины. Если закон будет принят, члены семей смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит военнослужащим списать кредиты без уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Инициатива призвана устранить налоговую нагрузку, которая может возникать после списания банками кредитной задолженности. Авторы законопроекта считают, что такие изменения укрепят социальную защиту украинских военных.

дети мобилизация военнообязанные
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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