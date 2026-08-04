В Украине зарегистрировали петицию об отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих детей

Украинский военнослужащий, отец многодетной семьи. Фото: Генштаб ВСУ, Depositphoto. Коллаж: Новини.LIVE

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с призывом отменить право на отсрочку от мобилизации для мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей. Автор обращения считает, что такая норма создает неравенство между гражданами. А также противоречит принципу равенства перед законом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт правительства.

Кабмин просят пересмотреть право на отсрочку для многодетных родителей

В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство автоматически предоставляет отсрочку от мобилизации мужчинам, содержащим троих и более несовершеннолетних детей. Кроме того, это же обстоятельство является отдельным основанием для увольнения военнослужащего со службы во время военного положения.

По мнению автора, количество детей само по себе не свидетельствует о том, что мужчина является единственным кормильцем или единственным лицом, способным обеспечить уход за ними. В то же время родители одного или двух детей могут быть мобилизованы и годами не видеть своих близких, хотя их семьи также нуждаются в поддержке.

В петиции подчеркивается, что такой подход может иметь признаки косвенной дискриминации по семейному положению, ведь фактически возлагает большую ответственность за защиту государства на мужчин, у которых меньше детей или которые еще не создали семью.

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Автор обращения просит Кабинет министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривал бы исключение нормы об автоматической отсрочке для мужчин, содержащих троих и более детей.

В то же время предлагается сохранить право на отсрочку и освобождение от службы для лиц, которые самостоятельно воспитывают детей, ухаживают за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным ребенком, являются единственными законными представителями или имеют другие предусмотренные законом обстоятельства, из-за которых дети могут остаться без надлежащего ухода.

Также в петиции предлагается после внесения изменений в законодательство привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, в частности постановление Кабмина № 560.

Автор подчеркивает, что защита Украины является общей конституционной обязанностью всех граждан, а поддержка многодетных семей должна осуществляться через социальные гарантии, а не путем автоматического освобождения от исполнения воинской обязанности.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить семьям погибших военнослужащих право на получение еще одной государственной выплаты. Документ предусматривает расширение социальных гарантий для семей погибших защитников и защитниц Украины. Если закон будет принят, члены семей смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, который позволит военнослужащим списать кредиты без уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Инициатива призвана устранить налоговую нагрузку, которая может возникать после списания банками кредитной задолженности. Авторы законопроекта считают, что такие изменения укрепят социальную защиту украинских военных.