В Украине готовят закон об уголовной разведке: основные нововведения

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине готовят к внесению в Верховную Раду законопроект об уголовной разведке, который должен заменить действующую систему оперативно-розыскной деятельности. Документ предусматривает внедрение европейской модели сбора информации о преступлениях, новые правила проведения разведывательных мероприятий и защиту конфиденциальных сотрудников. Также законопроект определяет перечень органов, которые будут иметь право осуществлять уголовную разведку.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Новини.LIVE.

Пост Ольги Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

В Украине готовят закон об уголовной разведке: главные нововведения

По словам Василевской-Смаглюк, законопроект призван заменить советскую модель оперативно-розыскной деятельности современной системой уголовной разведки, соответствующей европейским подходам.

Документ определяет, что проводить уголовную разведку будут иметь право лишь 12 государственных органов, среди которых Национальная полиция, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ, Служба внешней разведки, таможенная и пограничная службы, разведка Минобороны, Управление государственной охраны, Государственная уголовно-исполнительная служба и Военная служба правопорядка.

Наиболее чувствительные меры, в частности прослушивание, извлечение информации из электронных сетей, проникновение в жилище и мониторинг банковских счетов, будут осуществляться только по постановлению следственного судьи. Контролируемые закупки и поставки будут проводиться по постановлению прокурора, а внедрение сотрудников в преступную среду — по решению руководителя соответствующего подразделения.

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Отдельно законопроект предлагает дополнительные гарантии от политического давления. В частности, проведение уголовно-разведывательных мероприятий в отношении адвокатов, судей, народных депутатов, а также руководства НАБУ, САП и СБУ будет возможно только с санкции Генерального прокурора.

Документ также легализует статус конфиденциальных информаторов. Они смогут получать вознаграждение без налогообложения и декларирования, однако привлекать к такому сотрудничеству адвокатов, журналистов, врачей и священнослужителей будет запрещено, если это может привести к раскрытию профессиональной тайны.

Кроме того, законопроект предусматривает особые правила для сотрудников, работающих под прикрытием, определяет сроки хранения информации о правонарушениях и устанавливает обязанность операторов связи, интернет-провайдеров, социальных сетей и платежных сервисов сотрудничать с органами уголовной разведки, в частности по делам об отмывании средств и финансировании терроризма.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий обновить правила применения боевого иммунитета для военнослужащих. Документ призван более четко определить пределы освобождения от ответственности за решения, принятые во время выполнения боевых задач, чтобы избежать неоднозначной трактовки закона. Авторы инициативы считают, что это усилит правовую защиту военных в условиях войны.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий гарантировать семьям погибших военнослужащих дополнительную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о выплате в размере месячного денежного довольствия, если военнослужащий не успел получить его при жизни из-за невозможности подать соответствующий рапорт. Инициатива призвана устранить пробел в законодательстве и закрепить такую гарантию для семей погибших защитников.