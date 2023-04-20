Посетил Волынь, провел совещание и наградил пограничников: Зеленский в новом видеообращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 19 апреля, побывал на Волыни, на границе с Беларусью. Также он провел совещание со "всеми, кто отвечает за безопасность и состояние области" и наградил пограничников.

Об итогах дня Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видео обращении.

Читайте также:

Визит Президента на Волынь

"Обустройство границы, защита, развитие приграничной территории — много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую прочность, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что наградил пограничников, которые также воюют на передовой, в том числе и на наиболее трудных направлениях — Бахмут, или в целом на Донбассе. Также он сообщил, что готовятся новые подразделения пограничников.

Детали совещания на Волыни

"Сегодня на Волыни провел широкое совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными, всеми, кто отвечает за безопасность и социальное положение области. Договорились о нескольких инфраструктурных проектах, которые усилит Волынь. Это важно и позволит гарантировать долгосрочно рабочие места и экономический рост. Уверен, все это мы обязательно реализуем, очень скоро", — заявил Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил США за очередной пакет военной поддержки и "всем, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность для всего оружия, которое появилось у нашего государства".

Напомним, что вчера, 19 апреля, Алексей Резников сообщил, что украинское небо становится более безопасным. В Украину прибыли системы ПВО "Патриот".