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​​​Президент Мексики заявил, что США занимаются шпионажем на территории его страны

19 апреля 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Президент Мексики заявил, что США занимаются шпионажем на территории его страны
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Reuters/Henry Romero
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мексиканские власти заявили, что министерство обороны США занимается шпионажем на территории Мексики. Президент страны пообещал защитить военную информацию от северного соседа.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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Обвинение мексиканской власти

Президент Мексики обвинил министерство обороны Соединенных Штатов Америки в шпионской деятельности на территории этой латиноамериканской страны.

По словам Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, именно с американской разведкой связаны публикации в мексиканской печати, которые якобы касаются утечек информации из Администрации США по борьбе с наркотиками (DEA).

Угрозы Мехико

Мексиканский президент пообещал отстоять суверенитет и национальную безопасность страны.

"Мы защитим информацию министерства по делам флота и министерства обороны, поскольку за нами шпионит Пентагон, и многие СМИ в Мексике публикуют информацию, предоставленную DEA", — подчеркнул Лопес Обрадор.

Напомним, в марте в США полиция остановила сотни мигрантов, пытающихся прорваться в страну из Мексики.

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