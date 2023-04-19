​​​Президент Мексики заявил, что США занимаются шпионажем на территории его страны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Reuters/Henry Romero

Мексиканские власти заявили, что министерство обороны США занимается шпионажем на территории Мексики. Президент страны пообещал защитить военную информацию от северного соседа.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

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Президент Мексики обвинил министерство обороны Соединенных Штатов Америки в шпионской деятельности на территории этой латиноамериканской страны.

По словам Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, именно с американской разведкой связаны публикации в мексиканской печати, которые якобы касаются утечек информации из Администрации США по борьбе с наркотиками (DEA).

Угрозы Мехико

Мексиканский президент пообещал отстоять суверенитет и национальную безопасность страны.

"Мы защитим информацию министерства по делам флота и министерства обороны, поскольку за нами шпионит Пентагон, и многие СМИ в Мексике публикуют информацию, предоставленную DEA", — подчеркнул Лопес Обрадор.

Напомним, в марте в США полиция остановила сотни мигрантов, пытающихся прорваться в страну из Мексики.