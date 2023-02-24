Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: что сказал украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором выразил благодарность за поддержку, оказанную Украине в годовщину российского вторжения.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Разговор Зеленского и Эрдогана

Зеленский подчеркнул, что Украина очень оценивает поддержку Турции в резолюции ООН об устойчивом мире в Украине и в Формуле мира, а также за Черноморскую зерновую инициативу.

"Ценим помощь турецкого народа, которую мы испытывали все это время. А также то, что Турция поддержала резолюцию ООН по устойчивому миру в Украине и формулу мира", — написал Зеленский.

В свою очередь, президент Турции выразил благодарность за оказанную Украиной помощь в преодолении последствий землетрясений. Обе стороны выразили готовность продолжать сотрудничество и оказывать поддержку друг другу в будущем. В ходе разговора также была обсуждена возможность продолжения Черноморской зерновой инициативы, которая направлена на укрепление экономического сотрудничества между странами региона.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену и американскому народу за новый пакет оборонной помощи в размере 2 млрд долларов и финансовой помощи в 9,9 млрд долларов, предоставленные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.