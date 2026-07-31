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Главная Политика Семьи погибших военнослужащих могут получить ещё одну выплату: зарегистрирован законопроект

Семьи погибших военнослужащих могут получить ещё одну выплату: зарегистрирован законопроект

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 15:25
В Раде зарегистрировали законопроект о новой выплате семьям погибших военнослужащих
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает гарантировать семьям погибших военнослужащих выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Речь идет о помощи в размере месячного денежного довольствия, если военнослужащий не успел получить её при жизни. Законопроект призван устранить пробел в законодательстве и закрепить соответствующую гарантию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Зарегистрирован проект о выплате пособий для решения социально-бытовых вопросов семьям погибших

Документ предусматривает гарантию выплаты материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов членам семей погибших военнослужащих. В настоящее время такая помощь предоставляется военнослужащему один раз в год по его рапорту. Однако в случае гибели военнослужащего подать такой рапорт невозможно, из-за чего семья может лишиться права на соответствующую выплату.

Законопроектом предлагается установить, что в случае смерти военнослужащего членам его семьи гарантируется выплата этой материальной помощи в размере месячного денежного обеспечения, если при жизни военнослужащий ее не получил.

Авторы инициативы отмечают, что изменения учитывают правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 20 января 2026 года, и призваны устранить правовую неопределенность в отношении таких выплат. Целью законопроекта является обеспечение социальной защиты семей погибших защитников Украины.

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Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить военнослужащих и другие защищенные категории граждан от уплаты налогов в случае списания кредитов. Документ также предусматривает отмену налоговой нагрузки для банков, добровольно аннулирующих такие долги. Авторы инициативы считают, что это будет способствовать более широкому списанию кредитной задолженности военнослужащих и их семей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Рада поддержала закон, регулирующий порядок предоставления отпусков бывшим осужденным, проходящим военную службу. Они будут иметь право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного и материального обеспечения, а также смогут делить его на части. Кроме того, закон гарантирует таким военнослужащим отпуска для лечения, реабилитации и по семейным обстоятельствам.

Верховная Рада военные погибшие
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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