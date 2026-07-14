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Главная Политика Рада одобрила отпуска бывшим заключенным, которые отправились на фронт

Рада одобрила отпуска бывшим заключенным, которые отправились на фронт

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:13
Военнослужащие, освобожденные условно-досрочно, получили право на отпуск
Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 15255 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Речь идет о предоставлении таким лицам отпусков. "За" проголосовали 309 парламентариев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Украине расширили права военнослужащих, освобожденных условно-досрочно

Документ расширяет социальные гарантии для военнослужащих, проходящих службу по контракту после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Он устанавливает для них право на отпуска, определяет новые правила перевода между воинскими частями и дополняет перечень оснований для увольнения с военной службы.

Отныне военнослужащие этой категории смогут воспользоваться ежегодным основным отпуском продолжительностью 30 календарных дней с сохранением денежного и материального обеспечения. При необходимости его разрешается делить на части.

Такжезакон гарантирует право на отпуск для лечения по решению военно-врачебной комиссии, реабилитацию после ранения или освобождения из плена, а также краткосрочные отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

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Отдельные нормы документа касаются женщин-военнослужащих. Для них закреплено право на отпуск в связи с беременностью и родами в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, закон регулирует порядок перевода таких военнослужащих в другие подразделения Сил обороны. В частности, после не менее года службы в специализированных подразделениях они могут быть переведены в другие воинские части. В то же время такой перевод возможен и раньше, если военнослужащая не была назначена на должность в соответствии с заключением военно-медицинской комиссии.

Документ также расширяет перечень оснований для увольнения с военной службы. Среди них — достижение предельного возраста, негодность или временная негодность по состоянию здоровья, установление инвалидности вследствие ранения или заболевания, освобождение из плена, беременность, необходимость ухода за ребенком, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, а также завершение особого периода или проведение демобилизации.

Ожидается, что принятые изменения должны обеспечить равные социальные гарантии для этой категории военнослужащих и повысить мотивацию к прохождению службы.

Как писали Новини.LIVE, парламент в очередной раз согласился продлить действие военного положения на территории Украины. После вступления в силу соответствующего закона особый правовой режим будет действовать ещё три месяца.

Также Рада одобрила очередное продление всеобщей мобилизации в Украине. Согласно принятому решению, ее действие продлено еще на 90 дней — с 2 августа 2026 года. За соответствующий закон проголосовало большинство народных депутатов.

Верховная Рада отпуск военные
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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