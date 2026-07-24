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Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 12:03
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский читает документ. Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Эти ограничения будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года. В дальнейшем Верховная Рада может вновь одобрить продление ещё на 90 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточки законопроектов.

Военное положение и мобилизация будут действовать в Украине как минимум до 31 октября

Речь идет о законопроектах №15401 и №15402, которые Верховная Рада приняла 14 июля. Их поддержали 313 и 304 народных депутата соответственно. Документы предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — с 05:30 2 августа.

Необходимость таких решений объясняется тем, что продолжается вооруженная агрессия России против Украины, а значит, сохраняется необходимость в обеспечении обороноспособности государства и проведении мобилизационных мероприятий.

В целом военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года, со дня полномасштабного вторжения России. Нынешнее решение стало уже 20-м продлением действия этих правовых режимов с начала полномасштабной войны.

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Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла закон, расширяющий социальные гарантии для военнослужащих, уволенных условно-досрочно для прохождения службы по контракту. Документ предоставляет им право на ежегодный оплачиваемый отпуск, лечение, реабилитацию после ранения или плена, а также краткосрочные отпуска по семейным обстоятельствам. Кроме того, закон регулирует порядок перевода таких военнослужащих между подразделениями и расширяет перечень оснований для увольнения со службы.

Также Раде предлагают освободить от наказания военных, ушедших в СЗЧ. Инициатива предусматривает, что суды смогут назначать таким военнослужащим условное наказание вместо реального лишения свободы. Автор законопроекта объясняет необходимость изменений большим количеством дел о самовольном оставлении части и тем, что часть таких случаев связана с психологическим истощением бойцов после участия в боевых действиях.

Владимир Зеленский военное положение мобилизация
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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