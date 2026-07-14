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Главная Политика Рада продлила срок мобилизации в Украине

Рада продлила срок мобилизации в Украине

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Дата публикации 14 июля 2026 12:57
Мобилизация в Украине продлена до 31 октября 2026 года
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уже в 20-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 31 октября 2026 года. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 14 июля.

голосування
Голосование по вопросу всеобщей мобилизации. Фото: кадр из видео

Мобилизация в Украине продлена до 31 октября

"Утвердить указ президента Украины от 13 июля 2026 года № 597/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.

Необходимость принятия такого решения авторы объясняют тем, что продолжается вооруженная агрессия России против Украины, а следовательно, сохраняется необходимость в обеспечении обороноспособности государства и проведении мобилизационных мероприятий. Проект подготовлен в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он утверждает соответствующий указ главы государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня народные депутаты должны принять решение о прекращении полномочий премьер-министра Юлии Свириденко. Утверждение соответствующего постановления будет означать завершение работы всего действующего состава Кабинета министров. Перед вынесением вопроса в сессионный зал профильный комитет Верховной Рады поддержал документ и рекомендовал парламенту принять его.

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Также Верховная Рада сегодня поддержала очередное продление военного положения в Украине. Особый правовой режим будет действовать еще 90 суток после истечения действующего срока. Соответствующее решение парламент принял большинством голосов народных депутатов.

Верховная Рада военное положение парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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