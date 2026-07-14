Мобилизация в Украине продлена до 31 октября 2026 года

Рада продлила срок мобилизации в Украине
Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уже в 20-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 31 октября 2026 года. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 14 июля.
Мобилизация в Украине продлена до 31 октября
"Утвердить указ президента Украины от 13 июля 2026 года № 597/2026 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", — говорится в тексте закона.
Необходимость принятия такого решения авторы объясняют тем, что продолжается вооруженная агрессия России против Украины, а следовательно, сохраняется необходимость в обеспечении обороноспособности государства и проведении мобилизационных мероприятий. Проект подготовлен в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он утверждает соответствующий указ главы государства.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня народные депутаты должны принять решение о прекращении полномочий премьер-министра Юлии Свириденко. Утверждение соответствующего постановления будет означать завершение работы всего действующего состава Кабинета министров. Перед вынесением вопроса в сессионный зал профильный комитет Верховной Рады поддержал документ и рекомендовал парламенту принять его.
Также Верховная Рада сегодня поддержала очередное продление военного положения в Украине. Особый правовой режим будет действовать еще 90 суток после истечения действующего срока. Соответствующее решение парламент принял большинством голосов народных депутатов.