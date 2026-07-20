У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону продажу шаурми та фастфуду біля шкіл

Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

До Верховної Ради внесли два поєднанні законопроєкти № 15428 та № 15429. Ними пропонується обмежити продаж харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин поблизу закладів освіти в радіусі 400 метрів. А також встановити адміністративну відповідальність за порушення цих вимог.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкти на сайті Ради. Фото: скриншот

Де заборонять продавати фастфуд та шаурму

Текст документа відсутній на сайті Ради, проте "Судово-юридична газета" вже опублікувала перший анонс.

Депутати хочуть створити навколо закладів освіти так званий "безпечний харчовий периметр" у радіусі 400 метрів.

Автори ініціативи пояснюють необхідність таких змін стрімким погіршенням показників здоров’я дитячого населення в Україні, зокрема зростанням кількості випадків аліментарного ожиріння, серцево-судинних патологій та цукрового діабету ІІ типу серед школярів.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ключовим фактором цього є надмірне споживання продуктів із високим вмістом доданого цукру, натрію та насичених жирів, які агресивно рекламуються та продаються у безпосередній близькості до шкіл.

Законопроєкт № 15428 пропонує доповнити Закон "Основи законодавства України про охорону здоров’я" новою статтею 62-1, яка визначатиме критерії харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин.

Зокрема, пропонується встановити граничні показники вмісту:

цукру;

солі;

насичених жирів;

трансжирів.

Документ передбачає, що обмеження діятимуть у межах 400 метрів від земельних ділянок закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.

Водночас правила не поширюватимуться на заклади вищої освіти. Автори пояснюють це тим, що студенти є повнолітніми особами від 18 років. З точки зору права, вони мають повну цивільну дієздатність і держава не може обмежувати їхній свідомий вибір їжі чи напоїв.

Нардепи пропонують запровадити нові штрафи

Пов’язаний із ним законопроєкт № 15429 пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити відповідальність за продаж таких продуктів поблизу закладів освіти.

Пропонується запровадити нову статтю 42-5. Вона передбачатиме:

штраф від 8 500 до 17 000 грн — за перше порушення;

штраф від 25 500 до 51 000 грн — за повторне порушення протягом року.

Крім того, передбачається обов’язкова конфіскація партії товару та виручки, отриманої від його реалізації.

Як писали Новини.LIVE, у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за поширення та популяризацію небезпечних інтернет-челенджів серед школярів. За залучення дітей до деструктивних онлайн-трендів пропонують штрафувати або призначати громадські роботи. А також карати батьків неповнолітніх порушників і керівників навчальних закладів, які приховуватимуть такі випадки.

Крім того, у Раді є законопроєкт, який передбачає комплексне оновлення мовного законодавства та внесення змін до 22 законів. Документ пропонує підвищити штрафи за порушення мовних норм до 25,5 тис. грн, розширити перелік посад, для яких використання української мови є обов'язковим, а також запровадити нові вимоги для бізнесу, освіти, культури та органів влади. Крім того, ініціатива містить нові правила щодо використання державної мови у публічному просторі та сфері послуг.