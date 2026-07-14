Рада декриминализовала порнографию для взрослых

Депутаты голосуют в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией детей. В то же время документ меняет подход к ответственности за распространение порнографических материалов среди совершеннолетних. Ввоз, хранение или изготовление порнографии для взрослых предлагается декриминализировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Рада намерена ужесточить наказание за детскую порнографию

Парламент поддержал изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми существенно ужесточается ответственность за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, ввоз, сбыт и распространение материалов с детской порнографией.

Кроме того, установлена отдельная уголовная ответственность за продажу или распространение порнографической продукции среди малолетних и несовершеннолетних, проведение зрелищ сексуального характера с участием детей, а также за создание или содержание притонов разврата и сводничество с привлечением несовершеннолетних.

В то же время законом декриминализовано изготовление, хранение, перевозка, ввоз и другие действия с порнографическими материалами с участием совершеннолетних лиц, если они не связаны со сбытом или распространением среди детей. Авторы документа отмечают, что такая модель соответствует практике большинства европейских государств.

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Необходимость принятия закона объясняется выполнением положений Ланцаротской конвенции Совета Европы, которая обязывает государства принимать эффективные меры для защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия. По замыслу авторов, изменения должны сосредоточить уголовное преследование прежде всего на преступлениях против детей, одновременно усовершенствовав действующее уголовное законодательство.

Предусматриваются следующие наказания за преступления против детей:

распространение порнографии среди несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) будет наказываться штрафом от 85 000 до 170 000 грн или лишением свободы на срок до 5 лет;

распространение среди малолетних (до 14 лет) — лишением свободы на срок до 7 лет;

— лишением свободы на срок до 7 лет; изготовление детской порнографии с участием малолетних — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;

— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет; вовлечение детей в проституцию и сутенерство — минимальный срок наказания увеличивается с 8 до 10 лет, а максимальный составляет до 15 лет лишения свободы;

— минимальный срок наказания увеличивается с 8 до 10 лет, а максимальный составляет до 15 лет лишения свободы; создание притонов с участием несовершеннолетних — максимальный срок лишения свободы увеличивается до 12 лет.

Правонарушения среди совершеннолетних:

принуждение к участию в создании порнографии предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;

распространение интимных материалов без согласия лица наказывается штрафом в размере 2 720 грн или исправительными работами на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка в доход государства;

повторные нарушения или скрытая съемка без согласия наказываются 5 или 10 годами лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада поддержала закон об очередном продлении режима военного положения. После вступления закона в силу особый правовой режим будет действовать в Украине еще в течение следующих 90 суток.

Кроме того, парламент принял решение об очередном продлении всеобщей мобилизации. Согласно закону, её срок продлён ещё на три месяца — с 2 августа 2026 года.