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Главная Политика Нардеп рассказал, когда Рада изберет нового премьера

Нардеп рассказал, когда Рада изберет нового премьера

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:52
Рада рассмотрит вопрос об отставке правительства 14 июля
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада может уже на этой неделе рассмотреть вопрос об отставке действующего правительства и назначении нового премьер-министра. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что кадровые решения планируется принимать в два этапа. Один из них состоится уже завтра, 14 июля.

Об этом Гончаренко сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

Отставку правительства рассмотрят во вторник, а назначение нового премьера — в четверг

По словам депутата, во вторник парламент должен рассмотреть вопрос об отставке правительства, а уже в четверг — проголосовать за новые кадровые назначения.

"Во вторник будет голосоваться по отставке, а в четверг — по назначениям. Поэтому эта интрига продлится до четверга", — сказал Гончаренко.

Основным кандидатом на пост премьер-министра является нынешний глава "Укрнафты" Сергей Корецкий.

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"Я был одним из первых, кто сообщил, что это будет, скорее всего, господин Корецкий, нынешний глава "Укрнафты", — отметил нардеп.

Гончаренко считает, что парламент, скорее всего, поддержит его кандидатуру.

"Мой личный прогноз — я думаю, что голоса наберутся", — добавил депутат.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрированы инициативы о продлении военного положения и мобилизации. Их могут продлить до февраля. Эти вопросы вынесут в сессионный зал уже на этой неделе.

Также народные депутаты могут изменить правила вручения повесток. В частности, предлагается отменить норму, согласно которой повестка считается врученной даже в том случае, если почтовое отправление фактически не было получено адресатом.

Кабинет министров Верховная Рада Юлия Свириденко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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