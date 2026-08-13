Суррогатное материнство в Украине: иностранцам могут запретить программы и ужесточить контроль

Новорожденные в родильном отделении. Фото: УНІАН

В Украине предлагают изменить правила применения суррогатного материнства и существенно ограничить доступ к таким программам для иностранцев. Авторы законопроекта хотят установить требования к гражданству и сроку проживания генетических родителей, усилить контроль за медицинскими учреждениями и создать государственный реестр договоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Кого смогут допускать к программам суррогатного материнства

Причиной инициаторы называют риски нарушения прав детей, торговли людьми, возникновения проблем с гражданством новорожденных и возможного использования репродуктивных технологий для незаконного вывоза детей за пределы Украины.

Законопроектом предлагается закрепить на уровне Семейного кодекса, что суррогатное материнство будет разрешено только при условии, что оба супруга являются гражданами Украины и постоянно проживают на территории государства не менее трех лет до заключения договора.

В случаях, когда закон разрешает применение процедуры в отношении одного из супругов, требования также будут распространяться на его гражданство.

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В то же время планируется запретить суррогатное материнство в интересах иностранцев и лиц без гражданства. Исключение предусмотрено для супружеских пар, в которых один из партнеров является гражданином Украины.

Медицинские учреждения будут проверять будущих родителей

Отдельные обязанности планируется возложить на медицинские учреждения, осуществляющие программы вспомогательных репродуктивных технологий.

Перед началом процедуры медицинское учреждение должно будет проверить гражданство и документы потенциальных генетических родителей. Оказывать такие услуги смогут субъекты хозяйствования в сфере здравоохранения только при соблюдении новых законодательных требований.

Правила регистрации детей изменят

Предлагается также обновить порядок государственной регистрации рождения детей, рожденных суррогатной матерью.

Для регистрации потребуется подать документы, подтверждающие гражданство Украины хотя бы одного из генетических родителей. Кроме того, необходимым станет заключение медицинского учреждения о том, что процедура суррогатного материнства соответствует требованиям законодательства.

Таким образом, самого соглашения с суррогатной матерью уже будет недостаточно для оформления документов на ребенка.

Договор о суррогатном материнстве не даст иностранцу права остаться в Украине

Законопроект предусматривает изменения и в законодательстве о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Факт рождения ребенка в Украине или заключение договора о суррогатном материнстве не смогут использоваться в качестве основания для продления срока пребывания иностранца или получения им вида на жительство.

В Украине создадут государственный реестр договоров суррогатного материнства

Еще одно предложенное изменение — создание Единого государственного реестра договоров суррогатного материнства и субъектов хозяйствования в сфере репродуктивной медицины.

По замыслу авторов, это должно обеспечить государственный контроль над данной сферой и позволить отслеживать заключенные договоры и деятельность медицинских учреждений.

Кабинету министров предлагается в течение трех месяцев со дня публикации закона разработать и обеспечить функционирование такого реестра.

Для договоров суррогатного материнства с участием иностранцев, заключенных до вступления в силу новых норм, предусмотрен девятимесячный переходный период.

В течение этого времени стороны должны будут привести договоры в соответствие с новыми законодательными требованиями.

При этом законопроект не предусматривает отдельного вступления его положений в силу. Его предлагают ввести в действие одновременно с законом о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления уголовной ответственности за нарушение условий применения вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного материнства.

Авторы законопроекта отмечают, что Украина стала одним из международных центров репродуктивного туризма благодаря относительно низкой стоимости процедур и благоприятным условиям.

По официальным данным Минюста, в период с 2015 по апрель 2020 года в Украине суррогатные матери родили 6599 детей. Более 92 % из них — 6126 детей — родились по заказу иностранных граждан, тогда как для граждан Украины родилось 473 ребенка.

В документе отмечается, что в странах, гражданами которых являются часть иностранных заказчиков, суррогатное материнство запрещено или существенно ограничено. Из-за различий в законодательствах могут возникать проблемы с установлением происхождения ребенка, признанием родительских прав, легализацией документов и получением гражданства.

В таких обстоятельствах, как отмечают авторы, ребенок может длительное время оставаться без необходимых документов для выезда из Украины, а в отдельных случаях возникает риск временного отсутствия гражданства.

Среди проблем законопроект выделяет и возможные случаи отказа иностранных заказчиков от новорожденных детей. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда возникают форс-мажорные обстоятельства — эпидемии, военное или чрезвычайное положение — или когда у ребенка обнаруживают пороки развития.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают расширить перечень оснований для отсрочки от мобилизации. В частности, отсрочку могут предоставить одному из родителей, если второй постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года. Также предлагается распространить право на отсрочку на людей, чьи близкие погибли или пропали без вести не только во время боевых действий, но и во время волонтерской деятельности или в результате российских ударов.

Кроме того, в Раде готовят законопроект об уголовной разведке, который должен заменить действующую систему оперативно-розыскной деятельности. Прослушивание, извлечение информации из электронных сетей, проникновение в жилище и мониторинг банковских счетов предлагается проводить только по постановлению следственного судьи, а право на уголовное разведывательное расследование будут иметь 12 государственных органов. Документ также предусматривает дополнительные гарантии для адвокатов, судей и народных депутатов, правила работы конфиденциальных информаторов и обязанность операторов, провайдеров и платежных сервисов сотрудничать с органами уголовной разведки.