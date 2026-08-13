Сурогатне материнство в Україні: іноземцям можуть заборонити програми та посилити контроль

Новонароджені діти в пологовому. Фото: УНІАН

В Україні пропонують змінити правила застосування сурогатного материнства та суттєво обмежити доступ до таких програм для іноземців. Автори законопроєкту хочуть встановити вимоги до громадянства і тривалості проживання генетичних батьків, посилити контроль медичних закладів та створити державний реєстр договорів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Кого зможуть допускати до програм сурогатного материнства

Причиною ініціатори називають ризики порушення прав дітей, торгівлі людьми, виникнення проблем із громадянством новонароджених та можливого використання репродуктивних технологій для незаконного вивезення дітей за межі України.

Законопроєктом пропонується закріпити на рівні Сімейного кодексу, що сурогатне материнство буде дозволене лише за умови, що обоє з подружжя є громадянами України та постійно проживають на території держави щонайменше три роки до укладення договору.

Для випадків, коли закон дозволяє застосування процедури щодо одного з подружжя, вимоги також поширюватимуться на його громадянство.

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Водночас планують заборонити сурогатне материнство на користь іноземців та осіб без громадянства. Виняток передбачений для подружжя, в якому один із партнерів є громадянином України.

Медзаклади перевірятимуть майбутніх батьків

Окремі обов’язки хочуть покласти на заклади охорони здоров’я, які проводять програми допоміжних репродуктивних технологій.

Перед початком процедури медичний заклад повинен буде перевірити громадянство та документи потенційних генетичних батьків. Надавати такі послуги зможуть суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я лише з дотриманням нових законодавчих вимог.

Правила реєстрації дітей змінять

Пропонується також оновити порядок державної реєстрації народження дітей, народжених сурогатною матір’ю.

Для реєстрації потрібно буде подати документи, які підтверджують громадянство України хоча б одного з генетичних батьків. Крім цього, необхідним стане висновок медичного закладу про те, що процедура сурогатного материнства відповідає вимогам законодавства.

Таким чином, сама угода із сурогатною матір’ю вже не буде достатньою для оформлення документів на дитину.

Договір про сурогатне материнство не дасть іноземцю права залишитися в Україні

Законопроєкт передбачає зміни і до законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Факт народження дитини в Україні або укладення договору про сурогатне материнство не зможуть використовуватися як підстава для продовження строку перебування іноземця чи отримання ним посвідки на проживання.

В Україні створять державний реєстр договорів сурогатного материнства

Ще одна запропонована зміна — створення Єдиного державного реєстру договорів сурогатного материнства та суб’єктів господарювання у сфері репродуктивної медицини.

За задумом авторів, це має забезпечити державний контроль за сферою та дозволити відстежувати укладені договори й діяльність медичних установ.

Кабінету міністрів пропонують протягом трьох місяців із дня опублікування закону розробити та забезпечити функціонування такого реєстру.

Для договорів сурогатного материнства за участю іноземців, які були укладені до набрання чинності новими нормами, передбачений дев’ятимісячний перехідний період.

Упродовж цього часу сторони повинні будуть привести договори у відповідність до нових законодавчих вимог.

При цьому законопроєкт не передбачає окремого запуску своїх положень. Його пропонують ввести в дію одночасно із законом про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення умов застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства.

Автори законопроєкту зазначають, що Україна стала одним із міжнародних центрів репродуктивного туризму завдяки відносно низькій вартості процедур та сприятливим умовам.

За офіційними даними Мін’юсту, у 2015 році — квітні 2020 року в Україні сурогатні матері народили 6599 дітей. Понад 92% із них — 6126 дітей — народилися на замовлення іноземних громадян, тоді як для громадян України народилося 473 дитини.

У документі наголошується, що в країнах, громадянами яких є частина іноземних замовників, сурогатне материнство заборонене або істотно обмежене. Через розбіжності між законодавствами можуть виникати проблеми з установленням походження дитини, визнанням батьківських прав, легалізацією документів та отриманням громадянства.

За таких обставин, як зазначають автори, дитина може тривалий час залишатися без належних документів для виїзду з України, а в окремих випадках виникає ризик тимчасової відсутності громадянства.

Серед проблем законопроєкт визначає і можливі випадки відмови іноземних замовників від новонароджених дітей. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли виникають форс-мажорні обставини — епідемії, воєнний чи надзвичайний стан — або коли у дитини виявляють вади розвитку.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують розширити перелік підстав для відстрочки від мобілізації. Зокрема, відстрочку можуть надати одному з батьків, якщо другий постійно живе за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року. Також пропонують поширити право на відстрочку на людей, чиї близькі загинули або зникли безвісти не лише під час бойових дій, а й під час волонтерської діяльності чи внаслідок російських ударів.

Також у Раді готують законопроєкт про кримінальну розвідку, який має замінити чинну систему оперативно-розшукової діяльності. Прослуховування, зняття інформації з електронних мереж, проникнення до житла та моніторинг банківських рахунків пропонують проводити лише за ухвалою слідчого судді, а право на кримінальну розвідку матимуть 12 державних органів. Документ також передбачає додаткові гарантії для адвокатів, суддів і нардепів, правила роботи конфіденційних інформаторів та обов’язок операторів, провайдерів і платіжних сервісів співпрацювати з органами кримінальної розвідки.