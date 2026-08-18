Богдан Моркляник и Виктория Резникова стали народными депутатами

Виктория Резникова приносит присягу. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

В Верховной Раде появились два народных депутата. Они вошли в состав фракции "Слуга народа". Богдан Моркляник и Виктория Резникова принесли присягу во время пленарного заседания во вторник, 18 августа. Это произошло в связи с добровольной сдачей мандатов двумя депутатами от той же политической силы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Нардепы Моркляник и Резникова заменили в Раде Маслова и Безгина

Отметим, что парламент досрочно прекратил полномочия депутатов Дениса Маслова и Виталия Безгина. Они были избраны на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа".

Следующими в списке ЦИК были Богдан Моркляник и Виктория Резникова. Они включены в избирательный список "Слуги народа" под № 163 и № 165.

Что известно о Богдане Морклянике

Богдан Моркляник имеет ученую степень доктора технических наук и работает профессором во Львовском политехническом университете, где преподает на кафедре сопротивления материалов и строительной механики.

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Народный депутат Богдан Моркляник приносит присягу. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

В его профессиональной карьере также были руководящие должности в сфере образования, интеллектуальной собственности и государственного управления. В частности, Моркляник был заместителем руководителя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций. Также в свое время он работал советником первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Моркляник вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Что известно о Виктории Резниковой

Виктория Резникова представляет юридическую и академическую сферу. Она имеет ученую степень доктора юридических наук, является адвокатом и возглавляет кафедру экономического права и экономического судопроизводства в Учебно-научном институте права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Помимо преподавательской и научной работы, Резникова участвует в деятельности Научно-консультативных советов при председателе Верховной Рады Украины и Верховном Суде. В 2025 году она также получила статус члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины.

Как писали Новини.LIVE, 18 августа Верховная Рада возобновила пленарные заседания после длительного перерыва и приступила к работе в сессионном зале. Среди запланированных вопросов на сегодня — рассмотрение девяти законопроектов, в частности документов, касающихся государственной политики и социальной сферы. В то же время кадровых назначений в парламенте в этот день не ожидается.

Также Новини.LIVE писали, что Верховная Рада может рассмотреть назначение новых руководителей министерств уже на этой неделе, вероятно, в среду или четверг. Народный депутат Сергей Евтушок отметил, что конкретные кандидатуры пока не стоит прогнозировать, поскольку парламент должен получить официальные представления от президента. После их поступления депутаты смогут определиться с голосованием за новых министров.