Перевозчиков могут оштрафовать на сумму до 51 тысячи гривен за нарушение требований Укртрансбезопасности

Люди выходят из маршрутки. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают ужесточить ответственность перевозчиков и их должностных лиц за невыполнение законных требований Укртрансбезопасности. Законопроект №15515 на сайте Верховной Рады предусматривает изменения в статью 188-57 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также введение отдельных штрафов за невыполнение предписаний, создание препятствий для проверок и недопуск инспекторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Укртрансбезопасность усилит контроль: какие штрафы могут получить перевозчики

Инициаторы документа объясняют необходимость изменений тем, что действующий механизм ответственности не обеспечивает надлежащего выполнения требований органа государственного надзора в сфере автомобильного, городского электрического и железнодорожного транспорта.

В пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года должностные лица Укртрансбезопасности выдали 48 предписаний об устранении нарушений законодательства об автомобильном, городском электрическом и железнодорожном транспорте.

Полностью выполнили такие предписания лишь три субъекта хозяйствования, частично — шесть, тогда как 39 предписаний, или 81%, не были выполнены.

Читайте также:

Речь идет, в частности, о несоответствиях, связанных с содержанием и ремонтом подвижного состава наземного транспорта и транспортной инфраструктуры. Согласно законодательству, эксплуатация объектов с такими нарушениями может быть запрещена, поскольку они представляют риск для жизни и здоровья пассажиров, окружающей среды и безопасности государства.

Также в течение этого периода было зафиксировано пять случаев препятствования работе Укртрансбезопасности — в частности, недопущение ее должностных лиц к проверкам, основания для проведения которых были предусмотрены законом.

Авторы законопроекта отмечают, что в отдельных случаях после таких недопусков фиксировались повторные транспортные происшествия с негативными последствиями, в частности повреждение подвижного состава и инфраструктуры или потеря опасных грузов.

Какие штрафы предлагаются

Законопроект предусматривает несколько видов административной ответственности.

За невыполнение законных требований должностных лиц Укртрансбезопасности во время рейдовых проверок на дороге водителям предлагается установить штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 850 до 2550 гривен.

За невыполнение в установленный срок письменного требования Укртрансбезопасности об устранении нарушений предлагается штрафовать должностных лиц предприятий на 500–1000 необлагаемых минимумов, то есть на 8500–17 000 гривен.

Если такое нарушение повторится в течение года, штраф будет увеличиваться до 1000–2000 необлагаемых минимумов, или 17 000–34 000 гривен.

За недопуск к проверке также будут налагать штрафы

Отдельно предлагается ввести ответственность за недопуск должностных лиц Укртрансбезопасности к проверке, если основания для ее проведения определены законом.

За такое нарушение должностному лицу хозяйствующего субъекта грозит штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов — от 17 000 до 25 500 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года штраф составит от 1500 до 3000 необлагаемых минимумов, то есть 25 500–51 000 гривен.

В то же время предложенные нормы не будут распространяться на рейдовые проверки на дороге в части ответственности за недопуск к таким мероприятиям.

Ожидается, что законопроект создаст более четкий механизм, с помощью которого Укртрансбезопасность сможет добиваться выполнения своих законных требований.

Речь идет о контроле за соблюдением правил автомобильного, городского электрического и железнодорожного транспорта, устранении выявленных нарушений в установленные сроки, а также обеспечении возможности беспрепятственно проводить предусмотренные законом проверки.

Как писали Новини.LIVE, в Украине предлагают существенно изменить правила суррогатного материнства и ограничить участие иностранцев в таких программах. Законопроект предусматривает обязательное проживание потенциальных родителей в Украине не менее трех лет, проверку их гражданства медицинскими учреждениями и создание государственного реестра договоров. Также предлагается установить девятимесячный переходный период для уже заключенных договоров с участием иностранцев.

Кроме того, в Раде предлагают расширить основания для получения отсрочки от мобилизации, в частности для одного из родителей, если второй из них постоянно находится за границей. Право на отсрочку может распространяться на случаи, когда второй из родителей проживает за рубежом или пребывает там не менее 90 дней в течение календарного года. Авторы также предлагают изменения для семей погибших или пропавших без вести при особых обстоятельствах.